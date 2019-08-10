Порошенко вынюхивал, как залечь на дно от Интерпола

10.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-президент Украины Пётр Порошенко ещё до своего назначения на пост главы государства начал интересоваться, каким образом можно избежать розыска в международной уголовной полиции.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Учитывая то, что на сегодняшний день круг вокруг Порошенко сужается, меня терзают смутные сомнения, что он попытается,- когда уже очень близко его коснётся доля получения «пидозр» и стать подозреваемым, и после этого будут приниматься решения о «запобижном заходе», я думаю, Пётр Алексеевич попытается покинуть пределы страны.

У меня был как-то с ним такой разговор по этому поводу. Давно, правда, ещё до его президентства, но был. Он спрашивал, что нужно сделать, чтобы тебя не разыскивал Интерпол, на что я сказал Петру Алексеевичу, что нужно не нарушать закон. Видимо, Пётр Алексеевич меня не услышал», – рассказал Куликов.