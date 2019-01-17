Порошенко выпросил американскую базу в Германии для подготовки «мяса» на фронт

17.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинское военное руководство планирует проводить курсы повышения квалификации своих военнослужащих на базе тренировочных центров США в Германии.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское военно-политическое руководство по-прежнему не может обойтись без помощи своих западных хозяев. Несмотря на все заявления Порошенко о том, что у него самая сильная армия в Европе, мы неоднократно отмечаем случаи непрофессионализма среди боевиков ВФУ», – заявил Безсонов.

По словам военного, в связи с этим, президент Украины Пётр Порошенко был вынужден снова выпрашивать у США курсы повышения квалификации для своих «воинов света».

«Занятия планируют проводить на базе тренировочных центров США в Европе, в населённом пункте Фильсек (Германия). В рамках данных мероприятий для ВФУ спланировано более десяти курсов по различным специальностям. По завершению данных курсов, подготовленное «мясо» сразу же будет направлено в зону операции оккупационных сил, для выполнения преступных приказов», – рассказал Безсонов.