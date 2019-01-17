//exit;
17.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Порошенко выпросил американскую базу в Германии для подготовки «мяса» на фронт

Украинское военное руководство планирует проводить курсы повышения квалификации своих военнослужащих на базе тренировочных центров США в Германии.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинское военно-политическое руководство по-прежнему не может обойтись без помощи своих западных хозяев. Несмотря на все заявления Порошенко о том, что у него самая сильная армия в Европе, мы неоднократно отмечаем случаи непрофессионализма среди боевиков ВФУ», – заявил Безсонов.

По словам военного, в связи с этим, президент Украины Пётр Порошенко был вынужден снова выпрашивать у США курсы повышения квалификации для своих «воинов света».

«Занятия планируют проводить на базе тренировочных центров США в Европе, в населённом пункте Фильсек (Германия). В рамках данных мероприятий для ВФУ спланировано более десяти курсов по различным специальностям. По завершению данных курсов, подготовленное «мясо» сразу же будет направлено в зону операции оккупационных сил, для выполнения преступных приказов», – рассказал Безсонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть