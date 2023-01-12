Порошенко вышвырнули из ПАСЕ

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Депутат Верховной рады, экс-президента Украины и олиграха Птера Порошенко не будет в составе украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на предварительное решение комитета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге депутат и соратник Порошенко, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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«Вместо того, чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. Причем ранее тот же комитет принял решение, что лидер Европейской солидарности зайдет в делегацию в ПАСЕ», – сообщил Арьев.

По его словам, спикер Рады не подписывал состав, а потом под предлогом квот Порошенко заменили.

«Вместо мегаопытного дипломата, пятого президента, который всегда активно и профессионально выступает за поддержку Украины западными партнерами, за предоставление оружия и финпомощи, в делегацию зайдет представитель бизнес-группы Доверие Бакунец», – негодует депутат.