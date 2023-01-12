Порошенко вышвырнули из ПАСЕ

Игорь Шкапа.  
12.01.2023 10:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 239
 
Дзен, ПАСЕ, Политика, Украина


Депутат Верховной рады, экс-президента Украины и олиграха Птера Порошенко не будет в составе украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на предварительное решение комитета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге депутат и соратник Порошенко, бывший глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Депутат Верховной рады, экс-президента Украины и олиграха Птера Порошенко не будет в составе украинской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Вместо того, чтобы поддерживать имидж единства политсил, Банковая руками комитета ВР по иностранным делам решила не пустить Порошенко в ПАСЕ. Причем ранее тот же комитет принял решение, что лидер Европейской солидарности зайдет в делегацию в ПАСЕ», – сообщил Арьев.

По его словам, спикер Рады не подписывал состав, а потом под предлогом квот Порошенко заменили.

«Вместо мегаопытного дипломата, пятого президента, который всегда активно и профессионально выступает за поддержку Украины западными партнерами, за предоставление оружия и финпомощи, в делегацию зайдет представитель бизнес-группы Доверие Бакунец», – негодует депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть