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04.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко вызвал к себе Зеленского

Накануне Нового года Петр Порошенко вызывал к себе комика Владимира Зеленского, который на предстоящих выборах может спутать все карты действующего президента.

Об этом рассказал депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент воспользовался тем, что Зеленский запланировал съемку новогоднего «Квартал 95» во дворце «Украина», который входит в структуру Государственного управления делами, подчиненного президенту. Ну и Петр Алексеевич не мог упустить возможности, чтобы самому все расспросить из первых уст… Что там за шутки будут, собирается ли он делать политические заявления. Так что Порошенко держал руку на пульсе давно и знал, что это может иметь для него конкретные последствия», – сказал Лещенко.

Он полагает, что участие Зеленского в выборах может привести к тому, что Порошенко выйдет из гонки уже по итогам первого тура – большинство социологических фирм утверждают, что на первых местах по популярности на Украине сегодня – Юлия Тимошенко и именно Зеленский.

Лещенко обратил внимание на то, что мэр Харькова экс-«регионал» Геннадий Кернес открыто поддержал Порошенко – это свидетельствует о том, что растерявший популярность президент делает ставку на административный ресурс в провинциях, считает депутат.

По его словам, аналогично Порошенко рассчитывает на помощь мэров Днепропетровска и Одессы.

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