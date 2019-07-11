11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Доходы политиков, Киев, Компромат, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Скандал, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Порошенко вызвали на допрос по делу об отмывании преступных доходов. Дата – 17 июля

Бывшего президента Петра Порошенко официально вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций принадлежашщего ему через подставных лиц завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса – среда 17 июля, 9-30 утра, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов – инициатор уголовного преследования бывшего президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую чуть позже”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов также порекомендовал Порошенко подготовить “предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Июль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть