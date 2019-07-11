Порошенко вызвали на допрос по делу об отмывании преступных доходов. Дата – 17 июля

11.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывшего президента Петра Порошенко официально вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций принадлежашщего ему через подставных лиц завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса – среда 17 июля, 9-30 утра, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов – инициатор уголовного преследования бывшего президента.

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“Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую чуть позже”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов также порекомендовал Порошенко подготовить “предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску”.