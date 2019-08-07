Порошенко вызвали на допрос по делу об уклонении от налогов

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Не успел бывший президент Петр Порошенко вернуться в страну, как его снова вызвали на допрос в Государственное бюро расследований вызвало бывшего президента Петра Порошенко 12 августа по делу об уклонении от налогов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает и.о. главы отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко.

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«Петр Порошенко вызван на допрос на 9:30 12 августа», — цитирует его Укринформ.

По словам Билоусенко, следователь намерен допросить пятого президента по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Отметим, что согласно заявлению директора ГБР Романа Трубы, его ведомство расследует уже 11 уголовных производств по Петру Порошенко.

В свою очередь, украинский юрист и инициатор уголовного преследования экс-президента Андрей Портнов обратился к Порошенко через свой телеграм-канал.

“Пётр Алексеевич, сообщаю, что в Киргизии только что задержали бывшего Президента Атамбаева. Я не намекаю, просто, как Вы просили, информирую из своего Telegram-канала”, – написал Портнов.