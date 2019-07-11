11.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Криминал, Политика, Украина
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Порошенко вызвали на допрос

Государственное бюро расследований вызвало на допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в своем блоге сообщил адвокат, экс-замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов, который был инициатором судебного иска к Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, следователи хотят допросить Порошенко по делу об офшорных деньгах.

«Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса – среда 17 июля, 9-30 утра. Приглашаем всех благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР.

Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую сегодня чуть позже. Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску», – пишет Портнов.

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