Порошенко взял реванш и уже подумывает сделать Зеленского своей шестёркой – эксперт

15.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Экс-президент Украины Пётр Порошенко почувствовал в себе силы на окончательный реванш и теперь откровенно смеётся над действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент из украинского ток-шоу, где Порошенко обратился к президенту Зеленскому.

«Дорогой Владимир Александрович, может, вы с неожиданностью услышите эти слова. Послушайте, вы мне не враг. Я с вами не борюсь. Наоборот, если трудно – наша команда всегда готова подставить плечо, потому что мы очень любим Украину. Мой враг – агрессор, который пришел к нам с оружием. Поверьте, это и ваш враг. Мой враг – те, кто пришли и убивают украинцев. Поверьте, это и ваши враги. Страну и государственные силы надо объединить. Совместно, как 2014 году, выступить в защиту нашей страны, тогда будет успех», – говорил Порошенко.

«Обратили внимание, как хорошо выглядит Порошенко, и как на его фоне плохо выглядит Зеленский», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Да, он абсолютно уверен в себе, это его реванш, он смеётся над Зеленским, – согласился Михеев. – Он просчитал все эти вещи, и он показывает: «Слушай, мальчик, ты не кипешись, я тебе сейчас расскажу, про что надо говорить – есть «ворог», мы с тобой вместе против него, есть Европа – она нам поможет, а вот это всё, что внутри, мы разберёмся. Давай посчитаем, всё разрулим, переделаем – и будет как надо. Ты уже будешь в роли мальчика, которого я учу жизни в роли шестёрки. Что там, эти люди проголосовали? Да плевать на них! Мы с тобой нарисуем прекрасную картинку – «цэ ворог», «цэ Европа, а здесь – наши дела».

«Но это же просто просчитывается как дважды два. И в этом есть глубинная несамостоятельность, глубинная неспособность принимать эффективные решения. А сверх этого – да, чем можно гордиться? Это и история про «ворога», про Европу, в которую мы идём-идём, в НАТО, в которую якобы скоро-скоро примут… это вы умоетесь, честное слово, там Украина нафиг не нужна, по большому счёту», – добавил эксперт.

«А вишенка на торте – нам дали ещё миллиард долларов в долг. Два? Значит в два раза больше процентов, чем с миллиарда. И это подаётся как достижение. Это для тех, кто хочет быть политиком. Это ситуация для осмысления – не для повторения и даже не для обсуждения, а для глубинного осмысления. Пока у вас не появятся люди перевернуть эту матрицу, способные освободиться от целого ряда идеологем и штампов и трезво посмотреть на ситуацию.

Но я таких людей пока, к сожалению, не вижу. И все украинские политики, политологи, эксперты настолько завязаны на эту матрицу, что у них не хватает духа от этого освободиться, даже если они что-то и понимают», – заключил Сергей Михеев.