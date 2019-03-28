Порошенко за три дня до выборов собрался закрывать канал Мураева

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания намерен обратиться в суд, чтобы аннулировать лицензию принадлежащего Евгению Мураеву канала «Макси-ТВ» (ООО «Наша Прага», Киев, спутниковое вещание, логотип «НАШ»), который самовольно, без внесения изменений в лицензию, изменил программную концепцию, сообщается на сайте регулятора, передает корреспондент ПолитНавигатора.

По информации Нацсовета, телеканал «Макси-ТВ» самовольно превратился в информационно-аналитический телеканал без соответствующего решения регулятора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Согласно данным Государственного реестра физических и юридических лиц-предпринимателей, бенефициарным собственником компании «Наша Прага» является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

В сообщении регулятора отмечается, что Нацсовет 1 марта провел внеплановую выездную проверку телеканала и установил неустранение тех нарушений, за которые «НАШ» получил санкцию «объявление предупреждения». Поэтому на заседании 28 марта 2019 года регулятором было принято решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала.

«Формат вещания не отвечает лицензионным условиям: по лицензии — культурологически-развлекательный с фильмопоказом, а фактически — информационно-аналитический», — подчеркнули в Нацсовете.

Фактически же канал хотят закрыть из-за того, что в последние недели перед выборами он превратился в трибуну для практически всех оппонентов пока еще действующего президента – от Вилкула и Портнова до Тимошенко, Гриценко и Билецкого,, открыто агитирующих аудиторию в прямом эфире не допустить выхода Порошенко во второй тур выборов.