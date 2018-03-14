14.03.2018, Киев, Елена Острякова

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Порошенко забился в истерике по поводу визита Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко назвал сегодняшний визит Владимира Путина в Крым «опасной провокацией», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», – сказал Порошенко сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Беленом.

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Он выразил уверенность в том, что совместные действия с Европой приведут к «освобождению всей украинской территории».

«Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма. Чтобы там не было наблюдателей. А те, кто принимает непосредственное участие в организации так называемых выборов, были привлечены к ответственности, в том числе, путем применения санкций против этих лиц», – сказал Порошенко.