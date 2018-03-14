14.03.2018, Киев, Елена Острякова
  4 812 просмотров
Выборы, Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина

Порошенко забился в истерике по поводу визита Путина в Крым


Президент Украины Петр Порошенко назвал сегодняшний визит Владимира Путина в Крым «опасной провокацией», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Мы имеем чрезвычайно опасную провокацию, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому чрезвычайно важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», – сказал Порошенко сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александером Ван дер Беленом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Он выразил уверенность в том, что совместные действия с Европой приведут к «освобождению всей украинской территории».

«Поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы эти выборы не были признаны миром на территории Крыма. Чтобы там не было наблюдателей. А те, кто принимает непосредственное участие в организации так называемых выборов, были привлечены к ответственности, в том числе, путем применения санкций против этих лиц», – сказал Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Март 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть