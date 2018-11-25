Порошенко забился в предсмертных судорогах

26.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Если бы Петр Порошенко действительно переживал за судьбу военнослужащих, военное положение на Украине было бы введено еще в 2014 году. Об этом говорится в заявлении боевика нацбата «Донбасс» Анатолия Виногродского.

«Сотни погибших в Иловайском котле, обстрелы «Градами» украинских военных с территории Рашки, вторжение шести батальонно-тактических групп на территорию Украины и убийство сотен военнослужащих, добровольцев и мирных граждан; сотни пленных в «зеленом коридоре»;

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Дебальцевский котел, десятки тысяч погибших украинцев, миллионы беженцев не заставили подонков разорвать договор о дружбе, торговые отношения, туризм в Мокшандии и наоборот, и ввести военное положение!

Что же случилось сейчас?

Приближаются выборы. Поэтому такая истерия вокруг трех катеров.

Да, это очень плохо, что украинцы в плену! Но после Иловайске в плен попали сотни наших побратимов!

То есть, этот цирк, никак не связан с агрессией мокшей, он не связан с обстрелами, потому что обстрелов по 30-40 каждые сутки на протяжении пятого года; не связан он и с ранением людей, потому что каждый день на протяжении 4-х лет были погибшие и раненые; и не в пленных дело! И не в «кораблях» дело, ибо отдали без военного положения целый Крым!

Поэтому этот низкопошибный цирк – всего только предсмертные судороги Блока Петра Порошенко и Народного фронта – их желание удержаться у власти», – резюмировал Виногродский в своем блоге.