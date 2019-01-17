Порошенко, забирай! – У Жириновского хотят оставить Собчак на Украине

17.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Президент Украины Петр Порошенко мог бы трудоустроить либеральную российскую журналистку и бывшую «звезду» бульварных ТВ-шоу Ксению Собчак.

Об этом в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от ЛДПР Борис Чернышов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так как у нее был имидж «блондинки в шоколаде», она могла бы остаться в Киеве и пойти на фабрику Порошенко, заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада. Там для нее самое место. Кататься по заграницам, особенно в Киев, сейчас не самое нужное, что могут сделать российские общественные и политические деятели», – сказал Чернышов.

Напомним, что Собчак предположительно прибыла в столицу Украины, чтобы взять интервью у своего коллеги-шоумена Владимира Зеленского, который намерен баллотироваться в президенты Украины.