//exit;
17.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко, забирай! – У Жириновского хотят оставить Собчак на Украине

Президент Украины Петр Порошенко мог бы трудоустроить либеральную российскую журналистку и бывшую «звезду» бульварных ТВ-шоу Ксению Собчак.

Об этом в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от ЛДПР Борис Чернышов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Так как у нее был имидж «блондинки в шоколаде», она могла бы остаться в Киеве и пойти на фабрику Порошенко, заниматься там кондитерскими изделиями и производством шоколада. Там для нее самое место. Кататься по заграницам, особенно в Киев, сейчас не самое нужное, что могут сделать российские общественные и политические деятели», – сказал Чернышов.

Напомним, что Собчак предположительно прибыла в столицу Украины, чтобы взять интервью у своего коллеги-шоумена Владимира Зеленского, который намерен баллотироваться в президенты Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть