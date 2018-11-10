Порошенко задолбал Польшу – попрошайничает и врёт

10.11.2018, Москва, Владимир Гладков

За четыре года режим Петра Порошенко достал Евросоюз просьбами о выделении денег на «борьбу с русскими и Донбасс», при этом не утруждая себя выполнениями каких-либо обязательств.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил польский политолог и журналист Анджей Михневски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Так как мы наблюдаем за тем, что происходит в Украине последние четыре года, у Евросоюза уже нет иллюзий.

…Это выглядит так: «у нас в Украине проблемы – Донбасс, русские, денег дайте». Хорошо, дадим денег, но нужны реформы – правосудие, права человека, национальные вопросы, Донбасс.

«Хорошо, дайте денег». Дали денег, через полгода – вы сделали? «Ничего не сделали, но вы знаете, у нас русские, Донбасс, но денег дайте», – пересказал поляк суть переговоров с Киевом.

«Эти иллюзии уже кончились, мы знаем, что с нами заигрывают. Мы не говорим про Украину и про украинский народ, мы говорим про нынешнюю власть. Она не решает этих проблем», – добавил Михневски.