Порошенко задолбал Польшу – попрошайничает и врёт
За четыре года режим Петра Порошенко достал Евросоюз просьбами о выделении денег на «борьбу с русскими и Донбасс», при этом не утруждая себя выполнениями каких-либо обязательств.
Об этом в эфире «Первого канала» заявил польский политолог и журналист Анджей Михневски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Так как мы наблюдаем за тем, что происходит в Украине последние четыре года, у Евросоюза уже нет иллюзий.
…Это выглядит так: «у нас в Украине проблемы – Донбасс, русские, денег дайте». Хорошо, дадим денег, но нужны реформы – правосудие, права человека, национальные вопросы, Донбасс.
«Хорошо, дайте денег». Дали денег, через полгода – вы сделали? «Ничего не сделали, но вы знаете, у нас русские, Донбасс, но денег дайте», – пересказал поляк суть переговоров с Киевом.
«Эти иллюзии уже кончились, мы знаем, что с нами заигрывают. Мы не говорим про Украину и про украинский народ, мы говорим про нынешнюю власть. Она не решает этих проблем», – добавил Михневски.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.