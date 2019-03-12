Порошенко загнали в глухие места, где не гуляют собаки

12.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент Украины Пётр Порошенко намеренно организовывает свои выступления втайне, опасаясь народного гнева.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил основатель неонацистского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус», нардеп Андрей Билецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Посмотрите, как Порошенко организовывает свои приезды. Вы попробуйте узнать, где завтра или послезавтра он будет. Вы не выясните, даже если друзей в АП имеете.

Он катается, сгоняет бюджетников, которые его ненавидят, которые могут быть опасными, на самом деле, для него, потому что они вряд ли испытывают к нему большую любовь. Он сгоняет бюджетников, никому не говорит, когда и как будет проводиться акция, в некоторых местах, как в Запорожье, это проводится настолько в глухих местах города, где, в принципе, собаки не гуляют, не то, что люди», – рассказал Билецкий.