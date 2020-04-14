Порошенко заключил сделку, чтобы не сесть в тюрьму

14.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский дал предыдущему президенту Петру Порошенко гарантии неприкосновенности в обмен на поддержку при голосовании за нужные законопроекты.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За землю иначе бы не проголосовали без Порошенко, из этого все аналитики и политики сделали вывод, что есть какой-то контракт, обязательства взаимные между Порошенко и Зеленским. Что в тех случаях, когда Зеленскому очень нужно, но своих голосов не хватает, например, как происходило в случае с Коломойским, когда его люди отказывались голосовать, а их довольно много там, больше 40, тогда стало понятно, что без внешней помощи он не сможет набрать нужные голоса и договорился с Порошенко…

Это, очевидно, произошло просто потому, что Зеленский ему что-то пообещал. А что можно пообещать человеку, против которого уже есть подозрения в отношении полутора десятков уголовных дел? На самом деле он по какой-то части из них уже давно должен был сидеть в тюрьме, причем на очень длительные сроки», – заявил Погребинский.