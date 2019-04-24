Порошенко закричал на Путина в присутствии Меркель

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин на встречах в «нормандском формате» и других мероприятиях часто говорили на повышенных тонах, переходили на крик или же, напротив, что-то тихо обсуждали, отойдя в сторону от остальных.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-представитель Украины на переговорах в Минске, бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не один раз кричали, они достаточно часто позволяли себе так на повышенных тонах говорить в присутствии и президента Олланда, и канцлера Меркель. Это было и в Париже, и в Берлине.

Причем, это было и когда они вчетвером сидели, и когда сидели группы. Так же, как они очень часто отходили и становились в угол, и говорили друг с другом, о чем – никто даже на сегодняшний день не скажет», – заявил Бессмертный.

Дипломат также подчеркнул, что переговоры чаще всего проходили на русском языке, хотя Порошенко внутри Украины объявил его «языком страны-агрессора».