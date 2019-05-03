Порошенко закупал в США уголь, а Зеленский будет газ

03.05.2019, Киев, Михаил Рябов

Советник новоизбранного президента Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк обсудил с министром энергетики США Риком Перри возможность поставок американского сжиженного газа.

Закупка газа в США обсуждалась в рамках т.н. диверсификации маршрутов получения энергоресурсов. Под такой диверсификацией в Киеве традиционно подразумевают снижение зависимости от России.

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«Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможные пути поставки американского сжиженного природного газа, а также реформирование рынка газа в Украине, включая НАК «Нафтогаз», – сообщает пресс-служба штаба Зеленского.

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе в рамках форума ЕС-США по энергетической безопасности.

«Украине и Европе в целом важная роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок энергоресурсов. Это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей», – сказал Данилюк.

Как следует из сообщения, у Зеленского также готовы продолжать эксперименты с поставкой американского ядерного топлива на АЭС Украины, которые первоначально строились под сборки российского образца, производимые компанией ТВЭЛ.

«Кроме этого, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов», – говорится в сообщении.