Порошенко записал во враги две трети населения Украины

18.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Пока ещё действующий президент Украины Пётр Порошенко аргументирует жизненную необходимость своего второго срока тем, что «подняли головы» украинцы, мнения которых расходятся с установками майданщиков, .

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда он (Порошенко – ред.) начал много говорить, что не высказывание, то перл. Например, рассуждал, как он сделал невозвратным курс в НАТО, Конституция для этого была, но это не полная невозвратность – полная невозвратность будет, если изберут его. Почему? А дальше смотрите, какая интересная фраза: «Посмотрите, как они уже поднимают головы». То есть две трети украинцев, которые против Порошенко, они что делают, гады такие? Они «голову поднимают». Из-под бандеровско-американско-олигархического ярма эти две трети надумали поднять головы», – заявил эксперт.

«Зеленский всё равно заявил, что в НАТО идёт», – отметил украинский экономист Александр Охрименко.

«Меня Зеленский здесь в меньшей степени интересует или вообще не интересует. Потому что я точно понимаю, что две трети людей, живущих на Украине, голосуют, выступают как могут против Порошенко, его идеологии, его программы, «виры, мовы, армии», войны, обворовывания – они против всего этого!» – отмахнулся Куликов.

«А этот выходит и говорит: «Вы посмотрите, они голову подняли! Это быдло подняло голову, когда надо слушаться и молиться на меня». И это его возмущает, это прорывается прямо в прямом эфире. Очень демократичный президент. «Эти поднимают голову». Я думаю, что «эти» должны услышать, как барин о них отзывается», – добавил политолог.