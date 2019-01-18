//exit;
18.01.2019, Москва, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Порошенко запугивает украинцев свои бредом

Президент Украины Петр Порошенко использует пример Крыма чтобы убеждать граждан Украины в том, что Россия – агрессор.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть единственный «враг» с Востока – Россия, которая, по словам Порошенко пытается захватить Украину, разрушить, уничтожить. Но это же бред. Россия никогда не была агрессором, никогда не нападала и никогда ничего ни у кого не отнимала. История с Крымом – это не аннексия, это добровольное желание народа. 96% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. И это – повод, чтобы показать Россию агрессором, запугать население?», – удивляется сенатор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть