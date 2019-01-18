Порошенко запугивает украинцев свои бредом

18.01.2019, Москва, Игорь Петров

Президент Украины Петр Порошенко использует пример Крыма чтобы убеждать граждан Украины в том, что Россия – агрессор.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил член Совета Федерации Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть единственный «враг» с Востока – Россия, которая, по словам Порошенко пытается захватить Украину, разрушить, уничтожить. Но это же бред. Россия никогда не была агрессором, никогда не нападала и никогда ничего ни у кого не отнимала. История с Крымом – это не аннексия, это добровольное желание народа. 96% жителей проголосовали за воссоединение с Россией. И это – повод, чтобы показать Россию агрессором, запугать население?», – удивляется сенатор.