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22.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Выборы, Политика, Украина
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Порошенко заслушался дисками Жириновского

Пётр Порошенко в ходе предвыборной агитации использовал риторику лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил сам Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко последние дни выступал и сказал: «Вы можете доверить неопытному хирургу лечь под его нож? Можете сесть в самолёт, если там лётчик неопытный?» – это же всё я говорил, он читает мои выступления, диски и всё это говорит. В чистом виде мои слова, мои примеры!

Ни украинские политологи его не поймали на этом, ни наши, русские. Посмотрите мои выступления – сто раз говорил, что человек не ляжет на стол, если хирург ни черта не умеет делать, самолёт даже опытные лётчики не могут удержать!» – заявил лидер ЛДПР.

Ранее Порошенко также уличали в плагиате предвыборных лозунгов Владимира Путина и «Единой России».

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