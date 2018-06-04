04.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Порошенко заслужил награду в Кремле

После спектакля с «убийством» беглого российского либерала Аркадия Бабченко Порошенко может считать себя «агентом Кремля» и расчитывать на воинское звание.

Об этом в эфире Topinform заявил украинский дипломат Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, конфуз, в который попала Украина с этой провокацией, выгоден только России.

«У людей ощущение, что их использовали. Быть использованным – самое неприятное. А тем более, быть использованным, если это сведется к каким-то внутриукраинским коррупционным разборкам с каким-то минимальным, якобы, а, может, вообще его нет, российским элементом. Я думаю, что большего подарка Кремлю трудно желать”, – сказал Волошин.

“Недаром Жириновский когда-то шутил: «Зря вы критикуете Порошенко. Все он правильно делает. Я желаю ему крепкого здоровья. Подполковник Порошенко молодец». Вот, других мыслей нет… Единственное, что их может всех оправдать, это если они признаются, что им весь этот гениальный сценарий из Москвы и подкинули, потому что, если по принципу кому это выгодно, то сегодня это выгодно исключительно России и никому больше», – заявил Волошин.