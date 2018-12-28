Порошенко затягивает удавку на шее Приднестровья

28.12.2018, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, есть внешне незначительные события, за которыми стоят большие и кровавые интересы. Что называется, потяни за ниточку, а она и откроет занавес, скрывающим дела грязные и мрачные. И нынешний визит президента Порошенко в Одесскую область, где он открыл вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом пограничный КПП в Паланке, – яркий пример сего.

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Казалось бы — обычное протокольное действие. Два державных мужа дружественных стран обменялись рукопожатиями и пустопорожними дежурными речами на предмет евроинтеграции и совместной борьбы с контрабандой. Фактически же — мощный комплекс пограничного и таможенного контроля, созданный на деньги, выделенные по спецпрограмме ЕС, окончательно довершает жесткую блокаду непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР). Существующая с начала 90-х годов прошлого века, эта часть бывшей Молдавской советской республики олицетворяет собой долгое противостояние прорумынских молдавских националистов и непокорного осколка былой территории дружбы народов Советского Союза.

Все дело в том, что наиболее промышленно и культурно развитое Приднестровье еще в годы перестройки, до распада Союза, стало оплотом сопротивления тотальной и насильственной румынизации. И немудрено, ведь население ПМР (около 600 тысяч человек) состоят практически, в равных долях (примерно по 30 с небольшим %) из молдаван, русских и украинцев. А ее центры — и столица Тирасполь, и города Бендеры и Рыбница, располагают оставшимся со времен СССР экономическим потенциалом как за счет созданной в советский период индустрии — легкой и пищевой промышленности — обувной, швейной, винно-коньячной и консервной, так и за счет выгодного положения на границе с Украиной. И при этом — соответственным ресурсом профессиональных кадров, отличающимся как по национальному, так и образовательному уровню от остальной Молдавии. Так что, вполне понятно, что приднестровский конфликт, кульминацией которого стала попытка кровавого захвата непокорных городов прорумынскими боевиками в 1992 году, привел к фактическому отделению ПМР от Молдовы. И если бы не российская 14-я армия, фактически спасшая жителей Приднестровья от начавшейся тотальной резни, то мы бы имели еще один пример «европеизации» русскоязычного населения под лозунгами «борьбы с проклятой советской оккупацией» и с дискриминационным языковым законом. С тех пор и доселе, российские миротворцы являются гарантом мира и спокойствия на земле ПМР. И именно поэтому и власти Молдовы, и нынешняя украинская власть постоянно требуют их вывода.

И здесь следует сказать об одной особенности молдавской политповестки. Ведь унионисты — сторонники объединения с Румынией, по существу отрицают существование собственно молдавского народа, объявляя его частью румынского этноса. И молдавский язык еще в начале 90-х перевели с кириллицы на латиницу и всячески унифицируют с румынским. Причем, делают это несмотря на печальный опыт периода между Первой и Второй мировыми войнами времен румынской оккупации Молдавии и Бессарабии, когда и молдаване, и наши славянские соплеменники подвергались жесточайшему угнетению и национальному, и языковому фашистским режимом королевской Румынии.

Заметим, что в последние годы, после «революции достоинства», киевский режим окончательно и всемерно присоединился к тотальной блокаде Приднестровья прорумынскими властями Молдовы. И нынешнее открытие КПП в Паланке — это завершение процесса замыкания кольца блокады вокруг непокорной республики. Ведь за это время ведшийся через одесский участок границы весьма живой товарооборот ПМР с Украиной и миром, сведен к мизеру. И…к контрабанде, крышуемой из Киева и Кишинева. Соответственно, и жизнь в, и без того небогатой республике, стала за это время еще тяжелей.

И здесь возникает резонный вопрос; а почему же Киев столь рьяно поддерживает молдавских сторонников объединения с Румынией, в свою очередь беззастенчиво претендующей на принадлежащую Украине Бессарабию?! Ведь, не говоря уж о том, что эта политика ведет к ущемлению прав сотен тысяч этнических украинцев Приднестровья, она и прямо противоречит геополитическим интересам Украины!

И одной клинической русофобией этот парадокс объяснить нельзя. Ибо, там, где фигурируют меркантильные, шкурные интересы пана Порошенко, интересы украинской державы уходят даже не на второй, – на третий план! Судите сами.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип получил свой пост как представитель парламентского большинства от Демократической Партии Молдовы, неформальным лидером которой является Влад Плахотнюк. «Господарь Влад». Серый кардинал маленькой страны, являющийся одновременно и наиболее влиятельным ее олигархом, и — её же криминальным «паханом», контролирующим весь теневой и уголовный мир Молдовы. Рьяный русофоб, сторонник «воссоединения» с Румынией и…старый деловой партнер семейства Порошенко!

В 2017 году молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Ренато Усатый опубликовал сенсационные данные о том, что клан Порошенко еще с советских времен прямо причастен к «черному бизнесу» на территории Молдавии, а его основатель, отец нынешнего президента Украины. Алексей Порошенко, в свое время отсидевший тюремный срок за экономические преступления, в 90-е годы заложил фундамент состояния своей семейки незаконными операциями в Молдове. Причем — в непосредственном «деловом партнерстве» с Плахотнюком! Более того, Усатый утверждает, что Плахотнюк, используя свое влияние на прокуратуру подвластной ему страны, прячет под сукном материалы множества судебных дел, доказывающих причастность панов Порошенко к криминальному бизнесу, продолжающемуся и в наши дни. Вплоть до… непосредственного отношения Петра Порошенко к убийстве его родного старшего брата Михаила Порошенко, погибшего в 1997 году в Молдавии! И тем самым, одновременно держит на коротком поводке «незалежного президента».

Что тут правда, а что преувеличения — судить не нам, а компетентным органам. Дай Бог, и до этого дело рано или поздно дойдет.

Но то, что наш «отец державы» имеет совместные интересы и тесные личные и деловые отношения с Владом Плахотнюком — фактами подтверждается. Равно как и то, что обоим крайне выгодно держать Приднестровье «в черном теле», одновременно и затягивая удавку блокады на его шее. И — крышуя контрабанду оттуда, сделав «европейские границы» своей вотчиной. А заодно — зариться на богатый промышленный потенциал этой непризнанной республики. Ведь там, где пахнет прибылью — барыги от политики всегда найдут общий язык, наплевав на коренные, глобальные интересы своих народов. Для них — деньги не пахнут, даже если они пропитаны кровью и предательством.

И одно вселяет некоторое спокойствие — то, что Россия не выводит свои войска из ПМР, тем самым обеспечивая и пусть скудную, но мирную жизнь ее граждан и … пусть опосредованно, но — защищая границы Украины от румынской экспансии! А пока это так — и молдавские унионисты, и их румынские хозяева могут только щелкать зубами от бессильной злобы. Да и пан Порошенко до всех богатств Приднестровья не дотянется, ограничиваясь совместным грязным бизнесом с домнулом Плахотнюком. И — вместе с ним же втайне боясь справедливого возмездия. Которое, будем надеяться, все же неизбежно.