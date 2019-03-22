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22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Колониальная демократия, Политика, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Порошенко заявил активу СБУ, что полностью поддерживает американского посла

Петр Порошенко заявляет, что ценит сложившиеся отношения с США и полностью поддерживает деятельность посла США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе четкой двухпартийной поддержки. Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня. И, как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики», — сказал Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ, сообщает пресс-служьа украинского президента.

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«И в этом контексте я хотел бы отметить важную роль посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович в деле продвижения украинско-американских отношений. И подчеркиваю: она, как представитель Соединенных Штатов как государства, и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, большого друга Украины большого моего друга, имеет полную мою поддержку», — добавил глава украинского государства.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передавала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

Из статьи The Hill следует также, что Юрий Луценко в своем заявлении относительно Йованович мог иметь в виду расследование об использовании выделенных США средств для реформирования органов украинской прокуратуры, в котором фигурировал тогдашний заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В Государственном департаменте США заявили, что утверждения Юрия Луценко не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию Мари Йованович.

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