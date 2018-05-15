15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
  1 606 просмотров
Киев, Крым, Мнение, Общество, Политика, Россия, Строительство, Украина

Порошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России


Крымский мост понадобится российским “оккупантам”, которые будут по нему покидать Крым после возвращения полуострова Украине.

Так прокомментировал на своей страничке в соцсети сегодняшнее открытие автомобильной части моста президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


По его словам, “особенно циничным” являет я тот факт, что открытие автомобильной части моста совпадает с очередной годовщиной депортации крымских татар с полуострова.

Вместе с тем, Порошенко уверяет, что “бремя совершенного международного преступления” для Москвы лишь растет, а попытки “легитимизировать временную оккупацию” являются напрасными.

“А мост обязательно понадобится оккупантам, когла они будут срочно покидать наш Крым”, – подытожил украинский президент.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть