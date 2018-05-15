15.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Порошенко заявил, что Крымский мост обязательно понадобится России

Крымский мост понадобится российским “оккупантам”, которые будут по нему покидать Крым после возвращения полуострова Украине.

Так прокомментировал на своей страничке в соцсети сегодняшнее открытие автомобильной части моста президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По его словам, “особенно циничным” являет я тот факт, что открытие автомобильной части моста совпадает с очередной годовщиной депортации крымских татар с полуострова.

Вместе с тем, Порошенко уверяет, что “бремя совершенного международного преступления” для Москвы лишь растет, а попытки “легитимизировать временную оккупацию” являются напрасными.

“А мост обязательно понадобится оккупантам, когла они будут срочно покидать наш Крым”, – подытожил украинский президент.