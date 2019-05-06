Порошенко заживо похоронил своего пропагандиста

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Уходящий президент Украины Петр Порошенко в своем сообщении в соцсети “похоронил” заживо сына главы НРУ Вячеслава Черновола, экс-нардепа, а ныне- политолога-порохобота Тараса Черновола, передает корреспондент ПолитНавигатора.

В своем сообщении Порошенко указал, что “борец за свободу” Черновол якобы “не дожил до наших дней”, также как и такие деятели, как Левко Лукьяненко.

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В комментарии к записи Порошенко Тарас Черновол написал: “Я живой”.

Комментируя свежий ляп Петра Порошенко, украинский юрист Андрей Портнов заметил, что это “Тот случай, когда заказ сделали, реализацию не проконтролировали, а пресс-релиз успели выпустить”