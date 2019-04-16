Порошенко ждет четыре уголовных дела

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги на Украине, прибыль от которых получают компании олигарха Рината Ахметова, были искусственно завышены по прямому указанию ныне действующего президента Петра Порошенко

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил журналист Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я еще 2-3 года назад говорил, что есть 4 уголовных дела Национального антикоррупционного бюро, где Порошенко должен получить подозрение в качестве участника организованной преступной группы. Первое дело – «Роттердам+», где с «благословения» Порошенко были искусственно завышены тарифы на электроэнергию. Не нашлось больше компетентных людей в сфере энергетике кроме менеджера по продажам корпорации «Рошен» Дмитрия Вовка, которого поставили управлять всеми коммунальными и энергетическими тарифами”, – сказал журналист.

По его словам, именно Вовк, имея влияние в НКРЭКУ, искусственно завысил тарифы.

“Боюсь, что когда его привлекут к ответственности через неделю после того, как Порошенко проиграет выборы, Дмитрий Вовк начнет рассказывать кто давал ему приказы повышать тарифы», – сказал Гнап.