Порошенковцев отодвинули от кормушки, и они заверещали в Верховной раде

Несмотря на войну и жесточайший экономический кризис, Верховная рада расходует сотни миллионов бюджетных средств на заграничные командировки и карманные СМИ.

На это в ходе заседания Верховной рады пожаловался печально известный депутат Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Гончаренко стал таким «правдорубом», поскольку в последние месяцы как член партии Порошенко столкнулся с «подлянкой» от представителей команды Зеленского, которые не спешили выписывать порошенковцам разрешения на выезд в командировки в Европу.

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«Сейчас принимаем смету Верховной Рады. И опять, вы знаете, у нас находятся там средства, как оказывается, на многое. Во-первых, у нас там есть 10 миллионов гривен на международные командировки Верховной рады. Друзья, еще раз хочу сказать: здесь не пускают депутатов ехать работать, даже тех, которые хотят работать, а оказывается, что кому-то не то, что не пускают, а еще и деньги на это выделяют. Интересная статья», – сказал Гончаренко.

Он возмутился, что правящая партия расходует сотни миллионов бюжетных средств на работу «карманных» СМИ.

«Интересна еще одна статья. Увеличение расходов на «Голос Украины». Что это? Зачем это? В чем необходимость этого? Телеканал «Рада». А как же без него, конечно. Кстати, обращаюсь сразу к телеканалу «Рада». Я когда хожу по кулуарам, и камера телеканала «Рада» там стоит, мне кажется, что я невидимка. Потому что они как-то… вот ты идешь и тебя никто не видит. Видит телеканал «Рада» исключительно пару фракций. То, может, его переименовать в телеканал «фракция Рады «Слуга народа», или еще как-то так, то это, наверное, более честно, и будем называть вещи своими именами. Таковой должна быть наша смета? Сегодня надо все, что можно, отдать на войско. И не должно быть телеканала «Рада», который… Вы знаете, на трансляции включить трансляцию с любого смартфона нашего заседания – это бесплатно, а на телеканал «Рада» граждане Украины дадут почти 200 миллионов гривен на это. Объясните мне, на что? Давайте мы 200 миллионов гривен отдадим на дроны. Давайте мы 200 миллионов гривен отдадим на антидроны. Давайте все это отдадим тем, кто делает так, что Рада существует, а не этой смете», – верещал Гончаренко.

Однако в ходе голосования документ поддержали 263 депутата, и смета была утверждена.