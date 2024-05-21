Порошенковцы и детище Вакарчука со скандалом сорвали заседание Верховной рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность» и им сочувствующие из «Голоса» сорвали сегодняшнее заседание Верховной рады.

Спикер Рады Руслан Стефанчук объявил перерыв до следующего заседания, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Депутаты заблокировали работу парламента с требованием внести в повестку дня законопроекты о запрете канонической УПЦ и о создании ТЦК по фортификациям и дронам. Порошенковцы обвиняют «слуг народа» в создании неформальной коалиции с депутатами бывшей ОПЗЖ для блокировки этих вопросов.

«Глава Верховной рады, монобольшинство – не слышат того, что эти вопросы требует от парламента принять общество, их ждут в армии, потому что там полный бардак с дронами, непонятно, кто отвечает за фортификации. Мы будем давить, чтобы добиться решения этих вопросов», – вещала скандальная депутат от «ЕС» Ирина Геращенко из зала.

Депутаты заблокировали трибуну и вывесили плакаты «Московская церковь убивает», «Коррупция на фортификациях убивает» и т.д.

Спикер Стефанчук с трудом добрался до рабочего места, возникла перепалка, после которой глава парламента объявил о перерыве. У него потребовали из зала произнести, в связи с чем блокировка.

«А для того, чтобы избежать каких-либо манипуляций, то, что я говорил, и тогда, и после этого, и буду говорить еще много раз. Я как первый раз голосовал за этот законопроект (о запрете УПЦ – ред.), так буду голосовать и второй раз, но это будет сделано в соответствии с регламентом», – огрызнулся Стефанчук и закрыл заседание.