Порошенковцы и «слуги» орудуют на подконтрольной Луганщине с поддельными ксивами СБУ

24.04.2020, Луганск, Сергей Вредников

На подконтрольной Киеву Луганщине представители партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» наряду с местным криминалитетом занимаются скупкой фальшивых удостоверений у организовавших типографию националистов – для произвола над мирными жителями.

Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грабежами и мародёрством в зоне ООС промышляют волонтёры из националистических формирований, которые представлялись сотрудниками СБУ и под различными предлогами, изымали деньги и имущество у граждан.

Информация о преступной деятельности националистов быстро дошла до СБУ, которые незамедлительно отреагировали.

Так, по данным наших источников, сотрудники СБУ через своих агентов в рядах националистических формирований установили местонахождение подпольной типографии в Северодонецке, где радикалы наладили производство поддельных документов», – сообщил Осадчий.

По его словам, в результате проведения специальной операции пятеро представителей националистических формирований были задержаны.

«При обыске типографии и допросе задержанных было установлено, что помимо удостоверений сотрудников СБУ злоумышленники занимались производством поддельных удостоверений представителей областных и городских администраций.

Со слов задержанных, активными заказчиками «липовых корочек» являются представители местного криминалитета, а также члены партий «Европейская солидарность» и «Слуга народа», – добавил представитель оборонного ведомства.