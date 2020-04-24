Порошенковцы и «слуги» орудуют на подконтрольной Луганщине с поддельными ксивами СБУ
На подконтрольной Киеву Луганщине представители партий «Слуга народа» и «Европейская солидарность» наряду с местным криминалитетом занимаются скупкой фальшивых удостоверений у организовавших типографию националистов – для произвола над мирными жителями.
Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Грабежами и мародёрством в зоне ООС промышляют волонтёры из националистических формирований, которые представлялись сотрудниками СБУ и под различными предлогами, изымали деньги и имущество у граждан.
Информация о преступной деятельности националистов быстро дошла до СБУ, которые незамедлительно отреагировали.
Так, по данным наших источников, сотрудники СБУ через своих агентов в рядах националистических формирований установили местонахождение подпольной типографии в Северодонецке, где радикалы наладили производство поддельных документов», – сообщил Осадчий.
По его словам, в результате проведения специальной операции пятеро представителей националистических формирований были задержаны.
«При обыске типографии и допросе задержанных было установлено, что помимо удостоверений сотрудников СБУ злоумышленники занимались производством поддельных удостоверений представителей областных и городских администраций.
Со слов задержанных, активными заказчиками «липовых корочек» являются представители местного криминалитета, а также члены партий «Европейская солидарность» и «Слуга народа», – добавил представитель оборонного ведомства.
Спасибо!
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