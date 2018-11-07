Порошенковцы в Раде устроили антироссийский спектакль

07.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время сегодняшней сессии Верховной рады попавшие под ответные санкции РФ депутаты фракции «Блок Петра Порошенко зачитали письмо-обращение к президенту России, составленное по мотивам знаменитого «Письма запорожцев турецкому султану», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На прошлой неделе Путин и правительство РФ ввели санкции против 68 украинских компаний и 322 граждан Украины, в том числе более 120 народных депутатов. Там были депутаты разных фракций, но более всего – 44 –представителя «Блока Петра Порошенко», – напомнил депутат Алексей Гончаренко.

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«Мы как депутаты «БПП» решили дать ответ пану Путину в старинном украинском стиле, которые показали нам ещё наши предки запорожцы. Вы все знаете, как когда-то, ещё в XVII веке, запорожцы одному захватчику, султану ответили своим знаменитым письмом. Текст полностью подходит для того, чтобы нам сегодня ответить Путину. Итак, наш ответ как депутатов, на которых положила санкции РФ и пан Путин, Владимиру Путину:

«7 ноября 2018 года от рождества Христова. Ты, президент, чёрт московский и проклятого черта брат и товарищ, самого Люцифера секретарь! Какой ты к чёрту рыцарь, когда голой жопой ежа не убьёшь? Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землёй и водой будем биться с тобой. Вот так тебе говорит украинский народ, никчемный!

Не будешь ты и свиней христианских пасти. Теперь кончаем, поскольку числа знаем и календарь у нас есть имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас, за это поцелуй в ж###у нас! Народные депутаты Гончаренко, Севрюков, Барна, Онуфрик, Спиваковский, Шверк, Чубаров, Артюшенко, Тимиш» – зачитал депутат.

«Уважаемые коллеги, на кого наложили санкции, кто хочет присоединиться к подписанию этого письма, пожалуйста, присоединяйтесь, вместе отправим наш казацкий ответ Путину», – добавил Гончаренко, после чего делегация порошенковцев отправилась на свои места в сессонном зале.

«Слава Украине и смерть москалям!» – ляпнул в микрофон, покидая трибуну, один из депутатов.