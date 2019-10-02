02.10.2019, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Порошенковцы зовут атошников «боронить неньку от «Штайнмайера»

Ввиду подписания украинской делегацией формулы Штайнмайера ветераны карательной операции на Донбассе должны быть готовы стать на защиту независимости Украины.

Об этом во время заседания Верховной рады заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Михаил Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы видим сейчас – формулы Штайнмайера – это неуважение к ветеранам, это неуважение к тем их действиям, к тем их жертвам, которые они положили с 2014 года за суверенитет нашего государства.

Я хочу обратиться к ветеранам, которые нас сейчас смотрят, к хлопцам, к побратимам: имейте в виду, что в любой момент мы можем вас позвать и стать плечом к плечу на защиту нашего отечества уже тут, внутри нашего государства. Слава Украине!» – заявил Бондарь.

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