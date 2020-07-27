Порошенковский министр обороны хлестал вино по 2 тысячи долларов за бутылку

27.07.2020, Киев, Игорь Петров

При прежней украинской власти аудит министерства обороны был разрушен, чтобы удобнее было воровать бюджетные деньги, выделяемые на оборону, а при нынешней ликвидировали саму должность военного аудитора.

Об этом эфире программы «Принцип Гольдарба» на телеканале KPT заявил юрист и экономист Максим Гольдарб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вам расскажу одну вещь о которой вы вероятно не знаете в силу в силу того, что, может быть, она немножко специфична. Вино, которое пил порошенковский министр обороны на обед, в среднем стоило полторы-две тысячи долларов за бутылку. Вы не ослышались – за бутылку. Такой огромный массив денег мы с вами и бюджет платили на содержание развития армии, так здорово было быть там важными перцами, что, опять же, по эстафете это передали дальше.

Когда в 2014 году был уничтожен армейский аудит, который я создавал в министерстве, я ушел. Я пережил трех «майданных» министров, один другого красивее, и ушел потому, что мне жалко было тратить время свое на это все. После меня осталась руководить аудитом мой заместитель, которая смогла многое восстановить из того, что разрушили майданные министры.

Аудит важен потому что он мы создали такой аудит, который предупреждал воровство, а не бегал потом говорил – «ой-ой, украли». Нельзя было украсть, было очень сложно. Его отменили. Она как-то воссоздала много из того, что мы сделали вместе. Так вот, недавно ее должность ликвидирована – просто потому, что независимый военный аудитор ворюгам, которые заходят в министерство и в армию, не нужен, он мешает. Вот и ее должность уже ликвидирована министром обороны Зеленского. Аудит ломали майданные ворюги, а министр обороны Зеленского добивает, по-видимому.

К чему я это вам рассказал? К тому, что это напрямую связано с расходами «не меньше пяти процентов валового продукта». То есть представьте себе – они бесконтрольно каждый год будут прожирать не меньше пяти процентов валового продукта. Это порядка 6 миллиардов долларов. Это только по одному ведомству будет списано на снаряды и так далее», – сказал Гольдарб.

Напомним, что при Порошенко министром обороны был Валерий Гелетей, чье руководство закончилось вскоре после разгрома группировки ВСУ под Иловайском. После него эту должность занял Степан Полторак, при котором ВСУ попали в Дебальцевский котел.