Порошенковский мозгодуй: Мы не братья и не сёстры. Мы даже не кузены

09.12.2018, Вильнюс, Владимир Гладков

Жители России и Украины – даже не двоюродными братья и сестры. Уход Владимира Путина не изменит отношения Москвы к украинскому самостийничеству.

Такое мнение в Вильнюсе в ходе либерального «Форума Свободной России» высказал обслуживающий администрацию Петра Порошенко политолог Евгений Магда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы (Украина и Россия – прим. ред.) не братья и не сёстры. Мы даже не кузены. Мы соседи с границей 2 тысячи километров. И нам будет очень непросто восстанавливать эти отношения. Я боюсь, что восстановление потенциала добрососедства между Россией и Украиной застанут только очень молодые из присутствующих здесь. Более десяти тысяч смертей граждан Украины и более трехсот тысяч воевавших граждан Украины – это серьёзный фактор для внутренней политики даже государства, население которого несколько десятков миллионов граждан, как это есть в Украине», – заявил он.

«Я напомню, что в Украине проживает, очевидно, крупнейшее количество россиян и русскоязычных за пределами Российской Федерации. Это означает, что тема защиты соотечественников будет питательна для любого российского политика, который будет пытаться играть в этом вопросе. И поэтому я не верю, что, условно говоря, с уходом господина Путина от штурвала российского государства что-то изменится. Я наблюдаю краем глаза за происходящим в российской властной элите, и понимаю, что дело не в Путине, дело в идеологии нынешней России», – резюмировал оратор.

Магда родился в Киеве в 1974 году, выпускник местного университета имени Тараса Шевченко. Кандидат политических наук, доцент.