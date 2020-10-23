Порошенковский орденоносец Мазепы подставил Папу римского с содомитами

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Растиражированные по всем СМИ слова папы римского Франциска о признании гражданских однополых союзов были вырваны из контекста провокатором, в своё время снявшим фильм-агитку о киевском майдане.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, слова, взбудоражившие весь христианский мир, прозвучали в документальном фильме «Франческо» американского режиссёра российского происхождения.

«Я когда увидел фамилию Евгения Афинеевского, что меня сразу резануло? Что автор этого фильма известный провокатор. Какой он наш? Когда он уехал в Израиль, он там прославился в кавычках тем, что снял провокационный фильм «Ой-вей, мама, я гей», и там был скандал по этому поводу.

Но мне он известен по агитке, ужаснейшей, примитивнейшей, агитке о киевском майдане «Украина в огне», снятой по мотивам 2014 года. Он даже за этот фильм, что тоже показательно, получил из рук Петра Порошенко орден гетмана Мазепы. Очень показательно, да? Абсолютная агитка, абсолютный, на самом деле, примитив. Он сейчас в Америке живёт», – сказал Корнилов.

«Но как он снял этот фильм? Он правдами и неправдами проник, причем обманом, он сам в этом признается, проник в святая святых к папе туда. Но вот эту фразу, все кардиналы это уже отметили, они узнали эту обстановку, это не ему папа римский говорил. Это снято в 2018 или 2019 году в Мексике, никто не знает, в каком контексте это сказано, вполне вероятно, это было сказано не для камер, потому что это нигде не было в эфире», – добавил политолог.