Прозрение «азовца»: Запад ведет Украину к уничтожению и гибели нации

21.05.2024 15:30
  (Мск) ,
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Война, Дзен, Запад, Украина


Справедливый мир для Украины – это такой мир, который сохранит ее население и государственность. При этом необязательно, что границы будут такими же, как после развала СССР. Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом участника картельной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ подразделения «Азов» «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Мосийчука, сейчас украинские и западные элиты ведут страну к исчезновению.

Справедливый мир для Украины – это такой мир, который сохранит ее население и государственность....

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«Поведение западных партнеров, помноженное на мародерство, коррупцию, ведет нас к поражению не просто в войне – к уничтожению государства, государственности и гибели нации. Останавливать никто ничего не хочет – формула зарабатывания работает…

Для меня справедливый мир – это мир, который даст возможность сохранить нашу нацию и наше государство. Могут ли быть оккупированы наши территории? Очевидно, могут. Могут ли они превратиться в дикое поле? Очевидно, могут. Можем ли мы со временем вернуть их, возможно, через много лет? Можем, если мы будем правильно к этому подходить, а не когда этот Яременко [депутат Рады] говорит: «Национальная идея – границы 91-го года». Возвращение территории может быть каким-то маяком, но оно не может быть национальной идеей», – заявил Мосийчук.

 

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