09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Портников обрушился с бранью на майданщиков, которые бегают на NewsOne

Украинский пропагандист Виталий Портников обрушился на политиков из майданного лагеря, «бегающих» на эфиры телеканалов 112 и NewsOne, которые считаются в нынешней Украине оппозиционными. Портников раскритиковал журналистов, работающих на этих телеканалах, и призвал майданщиков устроить бойкот указанным каналам.

Свое заявление он сделал в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

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«Именно потому, что украинские политики, активисты – оппозиционные, провластные, какие хотите, все время бегают на эти 112-е каналы, на эти «ньюзваны», в обществе тиражируется неуважение к собственному государству. Готовность населения это государства продать за пачку табака. Именно потому у нас есть люди, которые готовы отдавать свою жизнь за эту страну, и люди, которые даже копейки не лишатся даже, если эта страна будет исчезать и умирать… Все это превращается в обычную пропаганду, в проповедь того, что эта страна ни на что не способна, что она может только проиграть и исчезнуть, что люди в ней живут ужасно, а будут еще хуже… Если вы имеете хоть чуточку здравого смысла, хоть немножко уважения – не ходите к «мураевым», не ходите к ведущим «мураевых», не убеждайте себя, что на этих каналах работают журналисты. Люди, которые переступают порог этого канала и начинают на него работать, перестают быть журналистами. Они пропагандисты чужой позиции, не украинской», – заявил Портников.