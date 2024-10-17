Портников: Отстаньте от Байдена. Надо думать, как пережить зиму

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, с ноября по апрель Белому дому будет не до Украины.

Об этом на канале «Прямой» заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре узнаем имя нового президента США, и дальше начнётся период передачи власти, и администрация будет занята этим, она будет пытаться поддерживать исключительно статус-кво и в войне России против Украины, и в войне на Ближнем Востоке. И там, и там могут быть серьёзные эскалационные действия. Это окно возможностей, которое у всех открывается», – сказал Портников.

«Нужно так смотреть. Сейчас октябрь. Давайте думать, как пережить зиму, если Россия снова начнёт удары по украинской инфраструктуре с целью выведения из строя передающие станции к атомным электростанциям и вынудить Украину остановить работу, по крайней мере, части атомных реакторов. Эти вопросы куда важнее, чем то, что может сказать или не сказать Байден. Давайте думать так, чтобы нам до апреля 2025 года не потерять ещё какую-то часть территорий на востоке. Потому что идея, что если мы что-то теряем, это легко возвращается – это иллюзорная идея. Может быть так, что то, что мы потеряем, мы вернём через десятилетия. И те украинцы, которые сейчас смотрят эту программу, этого не увидят физически, потому что не доживут», – добавил гей-русофоб.