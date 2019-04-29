Портников переориентировался: Зеленский более опасен для Путина чем Порошенко

29.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Для президента РФ Владимира Путина набравший 73 % голосов на выборах президента Украины Владимир Зеленский более опасен, чем Петр Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение в колонке для сайта телеканала “Еспресо” выразил известный украино-российский пропагандист Виталий Портников.

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Он назвал Зеленского кандидатом, “который является гораздо более понятным не только для “маленького украинца”, но и для “маленького россиянина”.

“Этот свой парень, который победил власть – вот о чем мечтает каждый не только в Краматорске, но и в Кургане. Пока Зеленский только боролся за пост президента, Путин мог этого не замечать, он был слишком сосредоточен на мести Порошенко. Но вот Зеленский победил – и сразу же стал опасностью. Путин объективно не заинтересован в его достижениях – потому что успех в глазах россиян будет означать победу внесистемности над системностью. А для России это страшнее любого Майдана. Это будет означать, что Кремль своей борьбой с Порошенко сам вырыл себе могилу”, – написал Портников.

Он считает, что “Путин будет втягивать нового украинского президента в одну провокацию за другой: паспорта – это только начало”.

“А Зеленский будет отвечать на эти провокации так, как и должен отвечать внесистемный революционер – объявлением войны путинскому режиму. При этом если Порошенко воспринимал Путина как лидера чужой страны, то Зеленский воспринимает Путина как главу чужой власти. Цивилизация у них общая, аудитория тоже, а вот режимы отличаются. Вот почему Зеленский намного более опасен для Путина, чем Порошенко”, – считает Портников.

Напомним, последние годы, включая всю предвыборную компанию Виталий Портников активно поддерживал Петра Порошенко и именно его назвал “главной угрозой Кремлю”.