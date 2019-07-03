Портников признал заслуги Сталина перед Украиной

03.07.2019, Львов, Владимир Гладков

Границы современной Украины очерчены ни кем иным, как Иосифом Сталиным, украинская же «независимость» года оказалась неспособной себя защитить.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил киевский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вырисовываю страну, границу которой очертил Иосиф Виссарионович Сталин, не мы с вами эту страну сформировали, Сталин её сформировал. И она такая», – отметил Портников.

Он уточнил, что произошло это в 1939 – 1941 годах.

«После Акта воссоединения украинцы не оказались способными всё это защитить. Это была реалия, а не виртуальное государство. А реалии, они такие: это Украинская ССР, её создал Сталин, присоединив потом к ней Галичину и Закарпатье – всё», – подчеркнул Портников.

Также ему был задан вопрос, отошли ли украинцы за период 1991-2019 годов от советской ментальности.

«Нет, не отошли. Они просто распространили украинское пространство на большую территорию, чем на это можно было надеяться, но опять-таки – благодаря исключительно российским ошибкам, а не своим достижениям. И независимость 1991 года – это результат российской ошибки, конфликта между Москвой и Москвой. И 2014 год – это результат слабости Москвы, то, что она вместо того, чтобы договариваться в Киеве, решила напасть на Донбасс и Крым. А представьте себе, если бы этого не было?», – сказал пропагандист.

Портников также заметил, что создание сильной Украины – задача на десятки лет вперёд, и не исключено, что она потеряет ещё большие территории вследствие этого процесса.

«Украину украинской создадут сильные украинские институции, распространение украинского проекта на всё большие и большие территории нашего государства. Это история на десятки лет и неизвестно, где она географически закончится, где будет Украина реально существовать, в каких границах. Возможно меньших, чем сейчас», – резюмировал Портников.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве Сталина объявили собирателем земель украинских и выдвинули на звание «Герой Украины».