Россия не для того настаивает на демилитаризации Украины, чтобы соглашаться на переговорах на её тотальное вооружение взамен отказа от вступление в НАТО.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил не скрывающий свою нетрадиционную сексуальную ориентацию киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем это Путину? Я не спрашиваю, зачем Зеленскому, Шольцу или Макрону, это другой разговор. Но когда эти люди говорят, что Россия хочет закончить войну и согласится на условия, которые предусматривают тотальное вооружение Украины, то мне кажется, что эти люди не в своём уме. Они живут в каком-то своём выдуманном мире, в котором нет никакой реальности, это мир Дональда Трампа. Просто сам Трамп, как умный человек, никогда не рассказывает об этом мире… Эти люди верят, что у них пять глаз и шесть ушей, но если доктор спросит, они скажут – два, и уха два. Трамп такой человек, который точно знает, что у него пять глаз, но говорит, что их два. А Вэнс – это человек, который не понимает, почему надо скрывать, что у него пять глаз, и этим он очень полезен, потому что рассказывает то, что в действительности думает Трамп и трамписты, это выдуманный мир», – говорит Портников.

«Хотел бы напомнить, что мы тоже жили в выдуманном мире, когда наши соотечественники в 2019 году делали свой выбор в пользу Зеленского, они верили, что, по большому счёту, удастся договориться с Владимиром Путиным», – добавил русофоб.