Портников: Украине стоит бояться не переговоров, а судьбы басаевцев

Москва пойдёт на переговоры лишь на условиях, которые так или иначе для Киева будут означать закамуфлированную капитуляцию, однако и продолжение войны в нынешних темпах ничего хорошего не сулит.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский телеведущий-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Мы видим российское наступление на Донбассе, мы видим российские атаки на украинскую инфраструктуру. Я не обговариваю, желает или не желает Украина быть за столом переговоров. У нас есть представление о справедливом мире, но вместе с тем у нас есть союзники, от которых мы зависим, с точки зрения помощи в войне, и если у них будет консолидированная позиция о необходимости переговоров, мы будем вынуждены эту позицию учесть. Это реальность. Но я говорю про Россию. Я не вижу никаких оснований считать, что в осязаемом будущем Россия пожелает прекратить войну, и что, даже если Россия сядет за стол переговоров, условия прекращения войны будут не такими, какие будут иметь в виду исчезновение украинского государства с политической карты мира. Могут быть такие мирные предложения, которые нам скажутся тем, что через полгода просто тут ничего не будет. Просто это капитуляция, закамуфлированная под мир», – стращал Портников.

«Путин хочет посмотреть, сможет ли он нас довести до такого состояния, когда запрос на мир любой ценой будет для украинского общества главным. Когда власти будут говорить – та договоритесь уже о чём угодно, только чтобы не стреляли, не убивали, чтобы свет был, тепло было, газ, работа была, деньги, мы уже просто не выживаем. Вот это и есть драматургия момента, а никакие не мирные переговоры. И нам нужно здесь выстоять и не принять этот вызов, чтобы потом не оказаться в ситуации Чечни за несколько лет. Это угроза намного более реальная, чем какие-то мирные переговоры, которые мы сейчас увидим», – добавил гей-бандеровец.