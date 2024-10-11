Портников: В НАТО боятся, что после принятия Украины – альянсу конец

Единственный способ «спасения украинской нации» – это дать Украине гарантии, вроде членства в НАТО, однако Запад боится на это идти.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил киевский телеведущий-русофоб и открытый гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственное, от них можно отбиться – это создать условия, когда русские будут считать, что дальнейшая интеграция территории так называемой исторической России может угрожать ядерным конфликтом с применением стратегического ядерного оружия и превращением Москвы, Петербурга и других городов в радиоактивные руины. Никакая другая угроза Россию в попытках уничтожения Украины не остановит.

Значит что нам нужно? НАТО. И Запад понемногу продвигается к этой идее. Когда они говорят, что Россия и Украина могут остановить войну на линии соприкосновения, а они дадут гарантию Украине и примут её в НАТО.

Не понимаю, по какой схеме, но хорошо, что вообще об этом думают. Но они хотят подконтрольную нам территорию взять под ядерный зонтик. Это единственный выход, спасение украинской нации. Если они действительно собираются это сделать, это уже прогресс», – рассуждал Портников.