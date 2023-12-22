Портников в ужасе: «Украинцы не понимают, зачем им нужно воевать с русскими»

Тотальная насильственная мобилизация приводит к тому, что в ВСУ попадает много людей, не считающих Россию врагом и не понимающих, зачем они должны воевать с ней.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил киевский журналист Виталий Портников, обслуживающий интересы антироссийской пропаганды, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то считает, что можно мобилизовать какое-то количество людей силой и бросить их на фронт… мы даже не знаем политические взгляды этих людей и то, как они относятся к российско-украинской войне, к России. Мы можем получить большую армию с нулевой эффективностью. И это тоже реальность, которая очень опасна, мы должны это понимать. Потому что если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения военного, то ему нужно определенное количество людей, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения политического аналитика, понимая, что в Украине живут люди разной идентичности, то я точно осознаю, что люди с разной идентичностью по-разному будут вести себя на фронте», – сказал Портников.

«Люди, которые в принципе считают, что Украина – это почти то же самое, что Россия, до сих пор не могут понять, почему они должны воевать и гибнуть против русских, какого черта. Это реальность, ее тоже можно не воспринимать, даже тем, кто считает, что Украина – это отдельное государство и отдельная цивилизация. А тем, кто считает, что Украина – это отдельное государство и отдельная цивилизация, нужно понимать, что он всегда в этой стране был не в большинстве. По крайней мере, составлял 50% мыслящего в таком направлении населения. Это реальность», – заявил Портников.