Портников: Запад не победит Россию экономически. Нас ждут десятилетия упадка

05.11.2022  17:20 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, Украина, Экономика
Новости Украины

Западные эксперты не ожидали, что российская экономика сможет адаптироваться к санкциям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский журналист-майданщик и антироссийский пропагандист Виталий Портников.

Западные эксперты не ожидали, что российская экономика сможет адаптироваться к санкциям. Об этом, передает...

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«В Евросоюзе и США осталось немного средств, способных ударить по российской экономике. В начале войны западные эксперты не учли возможности украинской армии и неэффективности российской, а также способности российской экономики адаптироваться к санкциям», – сказал Портников в интервью журналу «Країна».

По его словам, на Западе привыкли считать, что падение благосостояния приводит к социальным взрывам, но с Россией «это бездействует.

«Когда русские ощутят результаты санкций? Может быть, никогда. Для их государства приоритетом является сохранение стабильности в Москве и Санкт-Петербурге. Остальная Россия может жить в бедности, нужен только силовой аппарат для ее контроля, который Путин создавал 30 лет.

Экономический упадок России не будет иметь значительных результатов. Победить ее можно только военным путем. Не нужно ждать российских проблем, а нужно выгонять русских», – добавляет собеседник издания.

Он считает, что Украина «после победы» должна стать «частью европейского сообщества и НАТО».

«Но первые десятилетия после войны будут тяжелые. В Украине останутся только те люди, которые захотят ее строить. Огромное количество украинцев выедет. Это будут сложные испытания. Надеюсь, мы победим невзгоды, залечим раны в душе народа, справимся в послевоенной депрессией и через десятки лет увидим Украину, о которой мечтаем. Хотя это будет непросто», – резюмировал Портников.

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