Портников жалуется: Россия сорвала процесс украинизации крымской молодежи

Возвращение Крыма в состав России сорвало процесс изменения сознания местной молодежи, которую Украина могла бы идеологически настроить в свою пользу.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Портников вспомнил, как был удивлен знанием украинского языка крымскими студентами, обучавшимися до возвращения полуострова во львовском вузе.

«Я помню, как я выступал перед студентами факультета журналистики Львовского национального университета, и там была группа студентов из Крыма, тогда еще не оккупированного, и я поблагодарил их за то, что они так прекрасно обращаются ко мне на украинском языке. И они на меня обиделись, вы знаете?

Потому что для них было естественно разговаривать на украинском языке, они его прекрасно знали, они не понимали, почему их считают тут отличными от львовян. Не знаю, как сложилась судьба многих этих людей, но вы поймите – если бы не оккупация Крыма русскими, мы бы уже через определенное время имели абсолютно другое сознание в обществе, скажем, полуострова, который последний из украинских регионов вошел в состав нашего государства», – заявил Портников.