Люди, которых на Украине считают вершителями мировых судеб, на самом деле просто глупы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил киевский пропагандист-русофоб и гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не знаю даже, можно ли людей разочаровывать в том, что люди, управляющие всеми этими процессами, адекватны и умны. Наша огромная проблема, нашего времени в том, что люди, принимающие какие-то решения, даже люди с невероятными талантами (мы же не будем говорить, что Илон Маск не талантливый человек, это было успешно), они не в своем уме. И когда ты с этим человеком начинаешь прямо разговаривать и слушать, что он реально говорит за софитами, то ты видишь, что этот человек, во-первых, неопытный, во-вторых, просто не представляет себе реальности, в-третьих, просто глупый. Он наглый, он жесткий, он готов карабкаться вверх по этой лестнице, но он глуп. А человек, который находится внизу этой стремянки, априори, приписывает ему какой-то ум, а иначе, как же сказать, что нами руководят полные идиоты. Кто так скажет? Страшно представить, что кто на самом деле те люди, которых мы считаем вершителями мировых судеб», – заявил пропагандист.

При этом тех западных лидеров, которые поддерживают Украину, он наделяет большим умом.