Портникова понесло: «Илон Маск глуп и необразован, зато Макрон – интеллектуалище!»

Игорь Шкапа.  
24.10.2026 18:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Люди, которых на Украине считают вершителями мировых судеб, на самом деле просто глупы.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил киевский пропагандист-русофоб и гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Люди, которых на Украине считают вершителями мировых судеб, на самом деле просто глупы. Об...

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«Я не знаю даже, можно ли людей разочаровывать в том, что люди, управляющие всеми этими процессами, адекватны и умны. Наша огромная проблема, нашего времени в том, что люди, принимающие какие-то решения, даже люди с невероятными талантами (мы же не будем говорить, что Илон Маск не талантливый человек, это было успешно), они не в своем уме. И когда ты с этим человеком начинаешь прямо разговаривать и слушать, что он реально говорит за софитами, то ты видишь, что этот человек, во-первых, неопытный, во-вторых, просто не представляет себе реальности, в-третьих, просто глупый.

Он наглый, он жесткий, он готов карабкаться вверх по этой лестнице, но он глуп. А человек, который находится внизу этой стремянки, априори, приписывает ему какой-то ум, а иначе, как же сказать, что нами руководят полные идиоты. Кто так скажет? Страшно представить, что кто на самом деле те люди, которых мы считаем вершителями мировых судеб», – заявил пропагандист.

При этом тех западных лидеров, которые поддерживают Украину, он наделяет большим умом.

«Есть другая альтернатива. Есть люди умные, но не очень решительные, осторожные по причине своего ума. Вот мы понимаем, что Эманнуэль Макрон, Фридрих Мерц, Александр Стубб очень умные люди. Можно прочитать их речи, их книги, они просто интеллектуалы. Ну и что? Они так ясно чувствуют опасность, что пытаются от нее как-то отойти на какое-то безопасное расстояние. Немногое у них получается», – заявил Портников.

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English version :: Читать на английском Портникова понесло: «Илон Маск глуп и необразован, зато Макрон – интеллектуалище!»

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