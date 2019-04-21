Портнов анонсировал скорую посадку одесского убийцы Стерненко

21.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Одиозный одесский экс-правосек Сергей Стерненко, убивший ножом военнослужащего ВСУ и совершивший целый ряд других преступлений, прикрываясь “крышей” уходящей власти, в скором времени будет арестован и посажен, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое обещание двл в своем телеграм-канале бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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“Друзья, сообщаю, что в реализацию моего публичного обязательства о начале учебно-воспитательных и уголовно-правовых мероприятий в отношении поддерживаемого Юрием Луценко одесского преступника Сергея Стерненко, совершившего год назад в Одессе умышленное убийство при отягчающихся обстоятельствах невиновного человека, нами сформирована группа из семи адвокатов, которые будут представлять семью погибшего. В понедельник они официально приступят к юридическим процедурам.

Кроме того, в группу вошли бывшие руководители следственных подразделений МВД, ранее специализировавшиеся на раскрытии особо тяжких насильственных преступлений.

Мы вывернем наизнанку всех прокуроров и следователей, покрывавших это убийство и обжалуем каждое незаконное действие или бездействие.

Сегодня-завтра я также опубликую часть материалов уголовных дел в отношении фигуранта, которые ранее не были известны обществу.

Предупреждаем всех силовиков и судей, кто будет мешаться под ногами, – мы будем делать вас известными и популярными”, – написал Портнов.

Ранее о начале сбора свидетельских показаний против Стерненко обьявил в своем видеоблоге Анатолий Шарий.