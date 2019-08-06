Портнов дотянулся: в Панаме возбудили дело по отмыванию преступных доходов Порошенко

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело касательно преступлений против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов против бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов в своем Telegram-канале.

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“Наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов.

Этому предшествовал мой письменный аффидавит – показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств”, – написал Портнов.

Панамские власти почти месяц изучали заявление Портнова, после чего приняли решение о начале официальных уголовных процедур.

«Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — отметил Портнов.

Среди прочего он выразил надежду на то, что после назначения нового Генерального прокурора Украины, международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Также Портнов сообщил, что во времена президентства Петра Порошенко велась прослушка западных послов и миссии МВФ в Украине.