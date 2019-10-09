Портнов интересуется датой новых выборов в Раду

09.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский юрист и инициатор уголовного преследования экс-президента Петра Порошенко Андрей Портнов обратился через свой телеграм-канал к руководству Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Уважаемые государственные начальники, извините, что отвлекаем. Несколько вопросов. Как поживает закон о языке, что там с люстрацией чиновников времён Порошенко, почему на государственную повестку всё ещё продолжают влиять уголовники и активисты проигравшего меньшинства и что там с расследованиями фактов мародёрства, узурпации власти, офшоров и отмывания украденных командой Порошенко государственных средств и активов?”, – написал он.

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По словам Портнова, его интерес связан с тем, “чтобы спрогнозировать, когда следующие парламентские выборы”.