Портнов нагрянул в Генпрокуратуру без приглашения

22.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-заместитель главы АП времен Януковича Андрей Портнов сегодня без приглашения прибыл на допрос в Генеральную прокуратуру Украины и пробыл там 3,5 часа, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом Портнов написал на своем канале в Telegram.

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“Друзья, с целью пресечь дешевый пиар Генеральной прокуратуры, сегодня я сам внезапно прибыл туда на допрос, где прекрасно провёл 3,5 часа”, – написал он.

По его словам, он “на допросе сообщил о роли главы Департамента специальных расследований Горбатюка и руководства Генеральной прокуратуры в сокрытии массовых убийств на Майдане”.

Портнов высказал мнение, что “теперь у следователей будет немного больше работы – они должны следственным путем проверить эту информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это все в реестр досудебных расследований”.

Ранее Генеральная прокуратура Украины вызвала Портнова на допрос по “делу Майдана” Портнова на 27 мая в 11:00.

Напомним, бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов 19 мая вернулся в Украину и развернул активную деятельность по привлечению к ответственности Петра Порошенко и его окружения, подав уже несколько заявлений о совершении преступлений в следственные органы.